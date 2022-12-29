"Пеле вічний": футбольний світ прощається з "Королем"

Бразилець був не просто видатним футболістом, він був іконою спорту

У четвер, 29 грудня, не стало легендарного бразильського футболіста Пеле. Футбольний світ і не тільки зі сльозами на очах прощається з триразовим чемпіоном світу з футболу, одним із найкращих спортсменів XX століття.

Новоспечений чемпіон світу з футболу Ліонель Мессі на своїй сторінці в Instagram коротко відреагував на смерть "Короля футболу". Аргентинець обмежився лише парою слів: "Спочивай з миром, Пеле".

"Мої глибокі співчуття всій Бразилії, і зокрема сім’ї сеньйора Пеле. Простого слова "прощай" вічному Королю ніколи не буде достатньо, щоб висловити те, що переживає у цей момент весь футбольний світ.

Він – натхнення для сотень тисяч людей, моє бажання завжди бути поряд. Тому що я завжди демонстрував взаємність у всі моменти, які ми поділяємо, навіть на відстані. Він не буде забутий і його пам’ять назавжди залишиться в пам’яті кожного з нас, любителів футболу. Спочивай з миром, Пеле", — написав Кріштіану Роналду в Instagram.

"До Пеле десятка була просто числом". Я прочитав це речення десь у якийсь момент свого життя.

Але це речення неповне. Я сказав би, що до Пеле футбол був просто видом спорту. Він все змінив. Він перетворив футбол на мистецтво, на розвагу.

Це дало голос бідним, чорним, і це зробило Бразилію відчутною. Футбол та Бразилія підвищили свій статус завдяки Королю! Він пішов, та його магія залишиться. Пеле вічний", — написав Неймар в Instagram.

"Король футболу залишив нас, але його велич ніколи не буде забута", — написав Кіліан Мбаппе в Instagram.

Нагадаємо, Пеле помер від наслідків раку товстої кишки. Сім’я та близькі до останнього підтримували легенду футболу, перебуваючи поруч із ним.

Зазначимо, "Король футболу", навіть перебуваючи у тяжкому стані, виступав за мир в Україні. Для цього він написав відкритий лист президенту росії володимиру путіну.