Так забивав лише він: найкращі голи "Короля футболу" Пеле (відео)

Легендарний футболіст забивав голи на будь-який смак

У четвер, 29 грудня, помер один із найвеличніших футболістів в історії Пеле. Він забив більше тисячі голів у кар’єрі, багато з яких є неповторними.

"Телеграф" пропонує до вашої уваги добірку голів великого гравця, який назавжди вписав своє ім’я в історію футболу та спорту. "Король футболу" мав неймовірну техніку і шикарний удар, на полі він міг робити все.

Пеле є єдиним футболістом в історії, який тричі перемагав на чемпіонатах світу як гравець (у 1958, 1962 та 1970 роках). Бразилець був визнаний найкращим футболістом XX століття за версією ФІФА, World Soccer та France Football, а також найкращим спортсменом XX століття за версією Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

Найкращі голи Пеле:

Деякі голи Пеле не потрапили на відео, проте спеціалісти за допомогою графіки зуміли втілити ці взяття воріт у життя. Ось таку красу бразилець забив у ворота "Ювентуса".

За свою багату кар’єру "Король футболу" забив 1289 голів у 1363 іграх. На офіційному рівні вважається, що Пеле має 757 голів (680 за клуб і 77 за збірну) у 812 іграх.

Голи Пеле в США

Пеле також був блискучим дріблером.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як зірки футболу відреагували на смерть Пеле.

Нагадаємо, Пеле хотів досягти миру в Україні. Він навіть написав листа президенту росії володимиру путіну.