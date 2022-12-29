10 фактів про Пеле: мав футболку "Шахтаря", зупинив війну та продав усі медалі

Знаменитий футболіст залишив яскравий слід у світовій історії

У віці 82 роки помер легендарний бразильський форвард Пеле. Він єдиний — триразовий чемпіон світу. Багато хто вважає Пеле найкращим гравцем в історії світового футболу.

У такої яскравої особистості і життя було дуже насиченим. Ми зібрали десять цікавих фактів про знаменитого футболіста.

До речі, єдиний приватний музей Пеле був відкритий в Україні.

Ім’я та прізвисько

Майбутнього футболіста назвали Едсоном — на честь американського винахідника Томаса Едісона. У сім’ї його називали Діко. А у шкільні роки дали прізвисько Пеле.

На той час улюбленим гравцем Едсона був воротар "Васко да Гами" Біле. Але оскільки хлопчик неправильно вимовляв його прізвище, то виходило Пеле. Ось так за Едсоном закріпилося всім відоме прізвисько.

Виживання у джунглях

У червні 1958 року сімнадцятирічний Пеле оформив дубль у фіналі чемпіонату світу та допоміг Бразилії обіграти Швецію — 5:2. А за рік майбутнього Короля футболу забрали до армії.

"В армії я навчився готувати, поважати людей, прати, гладити і все інше. Ще нас вчили, як виживати в джунглях. Але найголовніше, чому я там навчився, — це дисципліна, яка, безумовно, дуже допомогла мені у футболі. Я не дарма витратив час", — згадував той час Пеле.

Зупинив війну в Нігерії

Згідно з опитуваннями, у 1960-х у різних куточках світу 95 людей зі 100 знали, хто такий Пеле. Популярність нападника була настільки велика, що в 1969 році під час турне "Сантоса" по Африці він зумів зупинити війну в Нігерії.

У країні на 48 годин припинили вогонь, щоб урядові війська та повстанці змогли подивитися на живого Пеле. Конфліктуючі сторони прийшли разом на стадіон у Лагосі на матч "Сантоса" зі збірною Нігерії.

День Пеле

19 листопада 1969 року Пеле забив свій 1000 гол. За 13 хвилин до кінця суддя призначив пенальті у ворота "Васко да Гама". Пеле спочатку не збирався виконувати 11-метровий. Але 70 тисяч глядачів вимагали від нього гол. І нападник здався. Міністерство зв’язку Бразилії із цього приводу випустило поштову марку. А бразильці щороку відзначають 19 листопада як День Пеле.

За партою з Джоном Ленноном

У 1975 році після переїзду до Нью-Йорка Пеле вирішив вивчити англійську мову, поки гратиме за "Космос". Футболіст записався в мовну школу для дорослих, де зустрів учасника "Бітлз" Джона Леннона, який на той час також жив у Нью-Йорку. Леннон вчив японську.

На зйомках зі Сталлоне

1981 року Пеле знявся у голлівудському фільмі "Втеча до перемоги", який розповідав про футбольний матч між командами союзних військовополонених та охоронців концтаборів під час Другої світової війни. Головну роль воротаря команди полонених зіграв Сільвестр Сталлоне.

В одній із сцен 41-річний Пеле забив гол акробатичним ударом у стрибку, причому дубля не знадобилося. Пізніше в інтерв’ю Пеле стверджував, що, за задумом авторів фільму, він мав грати воротаря, а Сталлоне — нападаючого, але сценарій переписали, оскільки голлівудський актор ніяк не міг влучити по м’ячу.

Ліквідація безграмотності

Коли Едсон написав автобіографічну книгу "Я — Пеле", багато неписьменних бразильців спеціально почали вчитися, щоб прочитати його мемуари. За це Міністерство освіти Бразилії вручило футболістові пам’ятну золоту медаль.

Продав нагороди

2016 року Король футболу виставив на аукціон близько двох тисяч лотів — усі свої медалі, кубки, індивідуальні призи. Найкращий гравець ХХ століття за версією ФІФА отримав за все 4,4 мільйона євро.

"Я вирішив поділитися своїми нагородами з уболівальниками та колекціонерами. Сподіваюся, вони дбайливо зберігатимуть ці артефакти і передадуть їх майбутнім поколінням", — пояснив свій вчинок Пеле.

Король футболу — блазень прогнозів

Будь-які прогнози Пеле щодо результату футбольних матчів і турнірів, а також прогнози на чемпіонство команд здійснюються з точністю до навпаки. Зокрема, Пеле пророкував перемогу на чемпіонатах світу Колумбії у 1994 році (не вийшла з групи), Іспанії у 1998 році (не вийшла з групи), а також фінал Франція — Аргентина та невихід Бразилії з групи у 2002 році (Бразилія виграла чемпіонат, а Аргентина та Франція з груп не вийшли). У зв’язку з цим у 2013 році Пеле не взяв участь у жеребкуванні фінального етапу чемпіонату світу, побоюючись, що вболівальники звинуватять його у невдалому для Бразилії жеребкуванні на домашньому ЧС.

Подарунок із Донецька

Нападник донецького "Шахтаря" та збірної України Жуніор Мораєс зробив подарунок Пеле на 80-річчя. Мораєс презентував Королю футболку донецького клубу із власним автографом.