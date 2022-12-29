10 фактов о Пеле: имел футболку "Шахтера", остановил войну и продал все медали

Знаменитый футболист оставил яркий след в мировой истории

В возрасте 82 года умер легендарный бразильский форвард Пеле. Он единственный — трехкратный чемпион мира. Многие считают Пеле лучшим игроком в истории мирового футбола.

У столь яркой личности и жизнь была очень насыщенной. Мы собрали десять интересных фактов о знаменитом футболисте.

Кстати, единственный частный музей Пеле — был открыт в Украине.

Имя и прозвище

Будущий футболист был назван Эдсоном — в честь американского изобретателя Томаса Эдисона. В семье его называли Дико. А в школьные годы дали прозвище Пеле.

В то время любимым игроком Эдсона был вратарь "Васко да Гамы" Биле. Но поскольку мальчишка неправильно выговаривал его фамилию, то получалось Пеле. Вот так за Эдсоном закрепилось всем известное прозвище.

Выживание в джунглях

В июне 1958 года семнадцатилетний Пеле оформил дубль в финале чемпионата мира и помог Бразилии обыграть Швецию — 5:2. А через год будущего Короля футбола забрали в армию.

"В армии я научился готовить, уважать людей, стирать, гладить и все остальное. Еще нас учили, как выживать в джунглях. Но самое главное, чему я там научился, – это дисциплина, которая, безусловно, очень помогла мне в футболе. Я не зря потратил время", — вспоминал то время Пеле.

Остановил войну в Нигерии

Согласно опросам, в 1960-е в разных уголках мира 95 человек из 100 знали, кто такой Пеле. Популярность нападающего была настолько велика, что в 1969 году во время турне "Сантоса" по Африке он сумел остановить войну в Нигерии.

В стране на 48 часов прекратили огонь, чтобы правительственные войска и повстанцы смогли посмотреть на живого Пеле. Конфликтующие стороны пришли вместе на стадион в Лагосе на матч "Сантоса" со сборной Нигерии.

День Пеле

19 ноября 1969 года Пеле забил свой 1000-й гол. За 13 минут до конца судья назначил пенальти в ворота "Васко да Гама". Пеле изначально не собирается исполнять 11-метровый. Но 70 000 зрителей требовали от него гол. И нападающий сдался. Министерство связи Бразилии по этому поводу выпустило почтовую марку. А бразильцы ежегодно отмечают 19 ноября как День Пеле.

За партой с Джоном Ленноном

В 1975 году после переезда в Нью-Йорк Пеле решил выучить английский язык, пока будет играть за "Космос". Футболист записался в языковую школу для взрослых, где встретил участника "Битлз" Джона Леннона, который в то время тоже жил в Нью-Йорке. Леннон учил японский.

На съемках со Сталлоне

В 1981 году Пеле снялся в голливудском фильме "Побег к победе", который рассказывал о футбольном матче между командами союзных военнопленных и охранников концлагерей во время Второй мировой войны. Главную роль вратаря команды пленных сыграл Сильвестр Сталлоне.

В одной из сцен 41-летний Пеле забил гол акробатическим ударом в прыжке, причем дубля не понадобилось. Позже в интервью Пеле утверждал, что, по замыслу авторов фильма, он должен был играть вратаря, а Сталлоне — нападающего, но сценарий переписали, поскольку голливудский актер никак не мог попасть по мячу.

Ликвидация безграмотности

Когда Эдсон написал автобиографическую книгу "Я — Пеле", многие неграмотные бразильцы специально стали учиться, чтобы прочитать его мемуары. За это Министерство просвещения Бразилии вручило футболисту памятную золотую медаль.

Продал награды

В 2016 году Король футбола выставил на аукцион около двух тысяч лотов — все свои медали, кубки, индивидуальные призы. Лучший игрок ХХ века по версии ФИФА получил за все 4,4 миллиона евро.

"Я решил поделиться своими наградами с болельщиками и коллекционерами. Надеюсь, они будут бережно хранить эти артефакты и передадут их будущим поколениям", — объяснил свой поступок Пеле.

Король футбола — шут прогнозов

Любые предсказания Пеле по поводу исхода футбольных матчей и турниров, а также прогнозы на чемпионство команд сбываются с точностью до наоборот. В частности, Пеле предрекал победу на чемпионатах мира Колумбии в 1994 году (не вышла из группы), Испании в 1998 году (не вышла из группы), а также финал Франция — Аргентина и невыход Бразилии из группы в 2002 году (Бразилия выиграла чемпионат, а Аргентина и Франция из групп не вышли). В связи с этим в 2013 году Пеле не принял участие в жеребьевке финального этапа чемпионата мира, опасаясь, что болельщики обвинят его в неудачной для Бразилии жеребьевке на домашнем ЧМ.

Подарок из Донецка

Нападающий донецкого "Шахтера" и сборной Украины Жуниор Мораес сделал подарок Пеле на 80-летие. Мораес презентовал Королю футболку донецкого клуба с собственным автографом.