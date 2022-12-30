Спочивай з миром, Королю! Шевченко відреагував на смерть Пеле

Знаменитий український футболіст висловив співчуття родині Пеле

Колишній форвард збірної України Андрій Шевченко відреагував на смерть Пеле. Легендарний бразилець помер після тривалої боротьби з невиліковною хворобою.

"Вашу спадщина завжди пам’ятатимуть. Співчуття всій вашій родині. Спочивай з миром, Королю", — написав Шевченко у Twitter.

Пеле боровся з прогресуючими наслідками раку товстої кишки з 2021 року. Бразилець пройшов курс хіміотерапії, проте згодом його організм перестав реагувати на неї, а хвороба не відступила. Через це стан легенди футболу поступово погіршувався. 29 листопада 2022 року під час ЧС у Катарі Пеле був госпіталізований. Дочка триразового чемпіона світу на початку грудня розповідала, що її батько також підхопив інфекцію у легенях.

До речі, єдиний приватний музей Пеле був відкритий в Україні. Раніше ми розповідали про невідомі факти з біографії легендарного футболіста.

Пеле – єдиний футболіст в історії, який тричі вигравав ЧС як гравець (у 1958, 1962 та 1970 роках). Він був визнаний найкращим футболістом XX століття за версією ФІФА, World Soccer та France Football, а також найкращим спортсменом XX століття за версією МОК.