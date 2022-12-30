Чому помер Пеле: названо причину смерті легенди футболу

Триразовий чемпіон світу довгий час боровся з невиліковною хворобою

Один із найкращих футболістів в історії Пеле помер у віці 82 років. Останні дні життя бразилець провів у клініці "Альберт Ейнштейн" міста Сан-Паулу.

Пеле довгий час серйозно хворів. З 2021 року він боровся з прогресуючими наслідками раку товстої кишки. На жаль, у якийсь момент організм легенди футболу перестав реагувати на лікування. У листопаді 2022 року бразилець опинився у шпиталі, а наприкінці грудня він попрощався з рідними та близькими.

Офіційну причину смерті Пеле назвали у лікарні.

"Клініка "Альберт Ейнштейн" з гіркотою підтверджує звістку про смерть Пеле, зафіксовану 29 грудня о 15:27 (20:27 за київським часом. – ред.) внаслідок множинної відмови органів у результаті негативної динаміки раку прямої кишки та клінічного стану пацієнта", — цитує офіційний реліз медичного закладу sport.ua.

До речі, єдиний приватний музей Пеле був відкритий в Україні. Раніше ми розповідали про невідомі факти з біографії легендарного футболіста.

Пеле — єдиний футболіст в історії, який тричі вигравав ЧС як гравець (у 1958, 1962 і 1970 роках). Він був визнаний найкращим футболістом XX століття за версією ФІФА, World Soccer та France Football, а також найкращим спортсменом XX століття за версією МОК.