Ніхто не може порахувати: скільки голів забив Пеле

Різні джерела називають різні цифри

Один із найкращих гравців у світовому футболі Пеле помер після довгої боротьби з невиліковною хворобою. Довгий час він володів безліччю рекордів, але один з них викликає запеклі суперечки у любителів футбольної статистики. Скільки голів забив Пеле? Це питання не дає спокою фанатам футболу. Давайте розглянемо усі версії.

Ігрова кар’єра бразильського форварда припала на 1950-1970-ті роки. На той час ніхто не вів скрупульозно футбольну статистику, через що і з’явилися різні версії.

За національну збірну Бразилії Пеле забив 77 голів у 92 міжнародних футбольних матчах. Це на довгі роки зробило його найкращим бомбардиром Бразилії за всю історію. Повторити рекорд вдалося Неймару на чемпіонаті світу 2022 року. Ці цифри незаперечні.

В офіційних матчах Пеле на клубному рівні забив 680 голів. 643 з них було забито за "Сантос", ще 37 форвард забив за "Нью-Йорк Космос".

Цікаво, що 643 голи Пеле за "Сантос" були рекордом за кількістю голів, забитих гравцем за один клуб майже півстоліття, доки його не побив Ліонель Мессі. Аргентинець забив 672 голи у 778 матчах за "Барселону", перш ніж залишити іспанську команду в 2021 році, повідомляє olympics.com.

Коли справа доходить до кількості голів Пеле за всю кар’єру, можна побачити різні цифри. Сюди включають товариські поєдинки, які "Сантос" та "Нью-Йорк" грали по всьому світу. А також матчі збірної збройних сил Бразилії, за яку грав Пеле, коли служив у армії.

Книга рекордів Гіннеса визнає Пеле гравцем із найбільшою кількістю голів у світовому футболі.

"Найбільша кількість голів, забитих Едсоном Арантісом ду Насіменту (Бразилія), відомим як Пеле за період з 7 вересня 1956 по 1 жовтня 1977 в 1363 іграх, становить 1279 голів", — запис з Книги рекордів Гіннеса.

Тим часом, ФІФА (Міжнародна футбольна федрація) та КОНМЕБОЛ (Південноамериканська федерація футболу) оцінювали результативність Пеле у 1281 гол, беручи до уваги два голи у виступах за "Сантос" після його офіційного відходу зі спорту.

Сам Пеле оцінював свою результативність у 1283 голи.

Міжнародна аматорська організація, що займається збором статистичних даних про футбол, яка зберігає докладні історичні дані та записи футбольних матчів, оцінює результативність Пеле у 1303 голи.