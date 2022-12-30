Зинченко назвал лучшего футболиста в истории: вы никогда не угадаете кто это

Украинец восхищается чемпионом мира 2002 года

Когда заходят споры о величайшем футболисте всех времен, то старшее поколение ведет дискуссию вокруг Пеле и Марадоны. Современники выбирают между Месси и Роналду. А вот игрок "Арсенала" Александр Зинченко удивил своей точкой зрения.

Оказывается, украинец всегда восхищался игрой бразильского нападающего Роналдиньо, пишет XSport.

В Европе Роналдиньо играл за "ПСЖ", "Барселону" и "Милан". В 2005 году получил "Золотой мяч". Со сборной Бразилии становился чемпионом мира-2002.

"Я сам был нападающим в начале карьеры. Потом стал левым вингером, затем — полузащитником, теперь играю в защите слева. Может, под конец стану центральным защитником или вратарем!

Но больше всего мне нравилось наблюдать за игрой форвардов, за Роналдиньо времен "Барселоны". Он был невероятен.

У всех были свои кумиры, Роналдиньо был моим. Я бы назвал его величайшим в истории. Нет никаких сомнений в том, насколько хорош Лионель Месси, но вкусы у всех разные, для меня лучшим был Роналдиньо", — считает Зинченко.

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Ранее мы писали, что Александр Зинченко попал в рейтинг самых популярных украинских спортсменов. Кроме того, украинец входит в десятку самых дорогих левых защитников мира.