Зінченко назвав найкращого футболіста в історії: ви ніколи не вгадаєте, хто це
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Українець захоплюється чемпіоном світу 2002 року
Коли заходять суперечки про найкращого футболіста всіх часів, то старше покоління веде дискусію навколо Пеле та Марадони. Сучасники обирають між Мессі та Роналду. А ось гравець "Арсеналу" Олександр Зінченко здивував своєю точкою зору.
Виявляється, українець завжди захоплювався грою бразильського нападаючого Роналдіньо, пише XSport.
У Європі Роналдіньо грав за "ПСЖ", "Барселону" та "Мілан". 2005 року отримав "Золотий м’яч". Зі збірною Бразилії ставав чемпіоном світу-2002.
"Я сам був нападником на початку кар’єри. Потім став лівим вінгером, потім півзахисником, тепер граю в захисті зліва. Може, під кінець стану центральним захисником або воротарем!
Але найбільше мені подобалося спостерігати за грою форвардів, за Роналдіньо часів "Барселони". Він був неймовірний.
У всіх були свої кумири, Роналдіньо був моїм. Я назвав би його найкращим в історії. Немає жодних сумнівів у тому, наскільки гарний Ліонель Мессі, але смаки у всіх різні, для мене найкращим був Роналдіньо", — вважає Зінченко.
Дивіться топ-10 яскравих голів Роналдіньо:
Раніше ми писали, що Олександр Зінченко потрапив до рейтингу найпопулярніших українських спортсменів. Крім того, українець входить до десятки найдорожчих лівих захисників світу.