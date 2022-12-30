Зінченко назвав найкращого футболіста в історії: ви ніколи не вгадаєте, хто це

Українець захоплюється чемпіоном світу 2002 року

Коли заходять суперечки про найкращого футболіста всіх часів, то старше покоління веде дискусію навколо Пеле та Марадони. Сучасники обирають між Мессі та Роналду. А ось гравець "Арсеналу" Олександр Зінченко здивував своєю точкою зору.

Виявляється, українець завжди захоплювався грою бразильського нападаючого Роналдіньо, пише XSport.

У Європі Роналдіньо грав за "ПСЖ", "Барселону" та "Мілан". 2005 року отримав "Золотий м’яч". Зі збірною Бразилії ставав чемпіоном світу-2002.

"Я сам був нападником на початку кар’єри. Потім став лівим вінгером, потім півзахисником, тепер граю в захисті зліва. Може, під кінець стану центральним захисником або воротарем!

Але найбільше мені подобалося спостерігати за грою форвардів, за Роналдіньо часів "Барселони". Він був неймовірний.

У всіх були свої кумири, Роналдіньо був моїм. Я назвав би його найкращим в історії. Немає жодних сумнівів у тому, наскільки гарний Ліонель Мессі, але смаки у всіх різні, для мене найкращим був Роналдіньо", — вважає Зінченко.

Дивіться топ-10 яскравих голів Роналдіньо:

Раніше ми писали, що Олександр Зінченко потрапив до рейтингу найпопулярніших українських спортсменів. Крім того, українець входить до десятки найдорожчих лівих захисників світу.