Топ-10 українських спортсменів у Instagram: рейтинг популярності

Василь Ломаченко — єдиний, хто перетнув рубіж у 2 млн підписників

Позаду 2022 рік. Він став найчорнішим у новітній історії України. Але життя триває, зокрема й спортивне. Більшість наших атлетів дуже активні у соцмережах. Вони доносять усьому світові правду про події в Україні. "Телеграф" зібрав десятку найпопулярніших українських спортсменів у Instagram та порівняв їхні показники за останні півроку.

Лідером за кількістю підписників у Instagram, як і раніше, залишається колишній чемпіон світу з боксу Василь Ломаченко. Він єдиний з українських спортсменів перетнув рубіж у 2 млн підписників. Хоча останні півроку у боксера мінус. 1 липня було 2,157 млн фоловерів, зараз — 2,143 млн. Та й пости у Ломаченка досить неоднозначні, чого тільки варта фотографія з митрополитом Лукою, проти якого ввела санкції РНБО.

Найбільше людей відписалися від Володимира Кличка — майже 40 тисяч і він випав з клубу мільйонників. А ось Олександр Усик після перемоги над Джошуа додав собі шанувальників. Було — 1,698 млн, стало — 1,893 млн. Перехід до "Арсеналу" пішов на користь Олександру Зінченку — плюс 160 тисяч.

Зірка світового дзюдо Дар’я Білодід покинула топ-10. Від неї відписалося 14 тисяч фанатів, що дозволило обійти дзюдоїстку Юлії Герасимовій (+91 000) та Олексію Торохтію (+37 000).

У десятці також Віталій Кличко, але тут ми змушені підсумовувати його спортивну та політичну кар’єру.

Топ-10 найпопулярніших спортсменів України:

Василь Ломаченко (бокс) — 2,143 млн Олександр Усик (бокс) — 1,893 млн Олександр Зінченко (футбол) — 1,820 млн Андрій Шевченко (футбол) — 1,156 млн Володимир Кличко (бокс) — 983 тис. Еліна Світоліна (теніс) — 861 тис. Андрій Лунін (футбол) — 765 тис. Юлія Герасимова (волейбол) — 540 тис. Віталій Кличко (бокс) — 525 тис. Олексій Торохтій (важка атлетика) — 509 тис.

Раніше ми давали рейтинг найбільш оплачуваних спортсменів за версією Forbes.