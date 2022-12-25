Найбагатша спортсменка року: хто заробляє мільйони
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У 2022 році найбільше заробила японка Наомі Осака
Журнал Forbes продовжує підбивати підсумки року. Спочатку він назвав найбільш високооплачуваних спортсменів світу, а тепер склав рейтинг спортсменок, які найбільше заробили у 2022 році.
У топ-10 суцільні тенісистки, яких розбавили одна фрістайлістка, одна гольфістка та одна гімнастка.
Перше місце в рейтингу Forbes посіла японська тенісистка Наомі Осака, яка заробила 51,1 млн. доларів. На другому місці легендарна тенісистка Серена Вільямс — 41,3 млн, а трійку замкнула китайська зірка фрістайлу Ейлін Гу.
Рейтинг Forbes ($):
- Наомі Осака (теніс) – 51,1 млн
- Серена Вільямс (теніс) – 41,3 млн
- Ейлін Гу (фрістайл) – 20,1 млн
- Емма Радукану (теніс) – 18,7 млн
- Іга Свєнтек (теніс) – 14,9 млн
- Вінус Вільямс (теніс) – 12,1 млн
- Корі Гауфф (теніс) – 11,1 млн
- Симона Байлз (гімнастика) – 10 млн
- Джесіка Пегула (теніс) – 7,6 млн
- Мінджі Лі (гольф) – 7,3 млн
Раніше ми писали, що портрет Серени Вільямс розмістили у Національній галереї у Вашингтоні. До речі, Серена зізналася, що знайшла свій порятунок у релігії.