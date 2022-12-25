Найбагатша спортсменка року: хто заробляє мільйони

У 2022 році найбільше заробила японка Наомі Осака

Журнал Forbes продовжує підбивати підсумки року. Спочатку він назвав найбільш високооплачуваних спортсменів світу, а тепер склав рейтинг спортсменок, які найбільше заробили у 2022 році.

У топ-10 суцільні тенісистки, яких розбавили одна фрістайлістка, одна гольфістка та одна гімнастка.

Перше місце в рейтингу Forbes посіла японська тенісистка Наомі Осака, яка заробила 51,1 млн. доларів. На другому місці легендарна тенісистка Серена Вільямс — 41,3 млн, а трійку замкнула китайська зірка фрістайлу Ейлін Гу.

Рейтинг Forbes ($):

Наомі Осака (теніс) – 51,1 млн

Серена Вільямс (теніс) – 41,3 млн

Ейлін Гу (фрістайл) – 20,1 млн

Емма Радукану (теніс) – 18,7 млн

Іга Свєнтек (теніс) – 14,9 млн

Вінус Вільямс (теніс) – 12,1 млн

Корі Гауфф (теніс) – 11,1 млн

Симона Байлз (гімнастика) – 10 млн

Джесіка Пегула (теніс) – 7,6 млн

Мінджі Лі (гольф) – 7,3 млн

Раніше ми писали, що портрет Серени Вільямс розмістили у Національній галереї у Вашингтоні. До речі, Серена зізналася, що знайшла свій порятунок у релігії.