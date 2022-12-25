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Найбагатша спортсменка року: хто заробляє мільйони

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
Дата публікації
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Автор
Наомі, Серена та Ейлін Новина оновлена 25 грудня 2022, 09:16
Наомі, Серена та Ейлін. Фото Колаж "Телеграфа"

У 2022 році найбільше заробила японка Наомі Осака

Журнал Forbes продовжує підбивати підсумки року. Спочатку він назвав найбільш високооплачуваних спортсменів світу, а тепер склав рейтинг спортсменок, які найбільше заробили у 2022 році.

У топ-10 суцільні тенісистки, яких розбавили одна фрістайлістка, одна гольфістка та одна гімнастка.

Перше місце в рейтингу Forbes посіла японська тенісистка Наомі Осака, яка заробила 51,1 млн. доларів. На другому місці легендарна тенісистка Серена Вільямс — 41,3 млн, а трійку замкнула китайська зірка фрістайлу Ейлін Гу.

Рейтинг Forbes ($):

  • Наомі Осака (теніс) – 51,1 млн
  • Серена Вільямс (теніс) – 41,3 млн
  • Ейлін Гу (фрістайл) – 20,1 млн
  • Емма Радукану (теніс) – 18,7 млн
  • Іга Свєнтек (теніс) – 14,9 млн
  • Вінус Вільямс (теніс) – 12,1 млн
  • Корі Гауфф (теніс) – 11,1 млн
  • Симона Байлз (гімнастика) – 10 млн
  • Джесіка Пегула (теніс) – 7,6 млн
  • Мінджі Лі (гольф) – 7,3 млн

Раніше ми писали, що портрет Серени Вільямс розмістили у Національній галереї у Вашингтоні. До речі, Серена зізналася, що знайшла свій порятунок у релігії.

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#Серена Вільямс #Вінус Вільямс #Наомі Осака