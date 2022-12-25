Укр

Самая богатая спортсменка года: кто зарабатывает миллионы

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Автор
Наоми, Серена и Эйлин Новость обновлена 25 декабря 2022, 09:16
Наоми, Серена и Эйлин. Фото Коллаж "Телеграфа"

В 2022 году больше все заработала японка Наоми Осака

Журнал Forbes продолжает подводить итоги года. Сначала он назвал самых высокооплачиваемых спортсменов мира, а теперь составил рейтинг спортсменок, которые больше всех заработали в 2022 году.

В топ-10 сплошные теннисистки, которых разбавили одна фристайлистка, одна гольфистка и одна гимнастка.

Первое место в рейтинге Forbes заняла японская теннисистка Наоми Осака, которая заработала 51,1 млн долларов. На втором месте легендарная теннисистка Серена Уильямс — 41,3 млн, а тройку замкнула китайская звезда фристайла Эйлин Гу.

Рейтинг Forbes ($):

  • Наоми Осака (теннис) – 51,1 млн
  • Серена Уильямс (теннис) – 41,3 млн
  • Эйлин Гу (фристайл) – 20,1 млн
  • Эмма Радукану (теннис) – 18,7 млн
  • Ига Свентек (теннис) – 14,9 млн
  • Винус Уильямс (теннис) – 12,1 млн
  • Кори Гауфф (теннис) – 11,1 млн
  • Симона Байлз (гимнастика) – 10 млн
  • Джессика Пегула (теннис) – 7,6 млн
  • Минджи Ли (гольф) – 7,3 млн

Ранее мы писали, что портрет Серены Уильямс разместили в Национальной галерее в Вашингтоне. Кстати, Серена призналась, что нашла свое спасение в религии.

Теги:
#Серена Уильямс #Винус Уильямс #Наоми Осака