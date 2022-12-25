Самая богатая спортсменка года: кто зарабатывает миллионы

В 2022 году больше все заработала японка Наоми Осака

Журнал Forbes продолжает подводить итоги года. Сначала он назвал самых высокооплачиваемых спортсменов мира, а теперь составил рейтинг спортсменок, которые больше всех заработали в 2022 году.

В топ-10 сплошные теннисистки, которых разбавили одна фристайлистка, одна гольфистка и одна гимнастка.

Первое место в рейтинге Forbes заняла японская теннисистка Наоми Осака, которая заработала 51,1 млн долларов. На втором месте легендарная теннисистка Серена Уильямс — 41,3 млн, а тройку замкнула китайская звезда фристайла Эйлин Гу.

Рейтинг Forbes ($):

Наоми Осака (теннис) – 51,1 млн

Серена Уильямс (теннис) – 41,3 млн

Эйлин Гу (фристайл) – 20,1 млн

Эмма Радукану (теннис) – 18,7 млн

Ига Свентек (теннис) – 14,9 млн

Винус Уильямс (теннис) – 12,1 млн

Кори Гауфф (теннис) – 11,1 млн

Симона Байлз (гимнастика) – 10 млн

Джессика Пегула (теннис) – 7,6 млн

Минджи Ли (гольф) – 7,3 млн

Ранее мы писали, что портрет Серены Уильямс разместили в Национальной галерее в Вашингтоне. Кстати, Серена призналась, что нашла свое спасение в религии.