Топ-10 украинских спортсменов в Instagram: рейтинг популярности

Василий Ломаченко — единственный, кто перешагнул рубеж в 2 млн подписчиков

Позади 2022 год. Он стал самым черным в новейшей истории Украины. Но жизнь продолжается, в том числе и спортивная. Большинство наших атлетов очень активны в соцсетях. Они доносят всему миру правду о событиях в Украине. "Телеграф" собрал десятку самым популярных украинских спортсменов в Instagram и сравнил их показатели за последние полгода.

Лидером по количеству подписчиков в Instagram по-прежнему остается бывший чемпион мира по боксу Василий Ломаченко. Он единственный из украинских спортсменов перешагнул рубеж в 2 млн подписчиков. Хотя за последние полгода у боксера минус. 1 июля было 2,157 млн фолловеров, сейчас — 2,143 млн. Да и посты у Ломаченко довольно неоднозначные, чего только стоит фотография с митрополитом Лукой, против которого ввела санкции СНБО.

Больше всего человек отписалось от Владимира Кличко — почти 40 тысяч и он выпал из клуба миллионников. А вот Александр Усик после победы над Джошуа добавил себе поклонников. Было — 1,698 млн, стало — 1,893 млн. Переход в "Арсенал" пошел на пользу Александру Зинченко — плюс 160 тысяч.

Звезда мирового дзюдо Дарья Белодед покинула топ-10. От нее отписалось 14 тысяч фанатов, что позволило обойти дзюдоистку Юлии Герасимовой (+91 000) и Алексею Торохтию (+37 000).

В десятке также Виталий Кличко, но здесь мы вынуждены суммировать его спортивную и политическую карьеру.

Топ-10 самых популярных спортсменов Украины:

Василий Ломаченко (бокс) — 2,143 млн Александр Усик (бокс) — 1,893 млн Александр Зинченко (футбол) — 1,820 млн Андрей Шевченко (футбол) — 1,156 млн Владимир Кличко (бокс) — 983 тыс. Элина Свитолина (теннис) — 861 тыс. Андрей Лунин (футбол) — 765 тыс. Юлия Герасимова (волейбол) — 540 тыс. Виталий Кличко (бокс) — 525 тыс. Алексей Торохтий (тяжелая атлетика) — 509 тыс.

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