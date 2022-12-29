Топ-10 украинских спортсменов в Instagram: рейтинг популярности
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Василий Ломаченко — единственный, кто перешагнул рубеж в 2 млн подписчиков
Позади 2022 год. Он стал самым черным в новейшей истории Украины. Но жизнь продолжается, в том числе и спортивная. Большинство наших атлетов очень активны в соцсетях. Они доносят всему миру правду о событиях в Украине. "Телеграф" собрал десятку самым популярных украинских спортсменов в Instagram и сравнил их показатели за последние полгода.
Лидером по количеству подписчиков в Instagram по-прежнему остается бывший чемпион мира по боксу Василий Ломаченко. Он единственный из украинских спортсменов перешагнул рубеж в 2 млн подписчиков. Хотя за последние полгода у боксера минус. 1 июля было 2,157 млн фолловеров, сейчас — 2,143 млн. Да и посты у Ломаченко довольно неоднозначные, чего только стоит фотография с митрополитом Лукой, против которого ввела санкции СНБО.
Больше всего человек отписалось от Владимира Кличко — почти 40 тысяч и он выпал из клуба миллионников. А вот Александр Усик после победы над Джошуа добавил себе поклонников. Было — 1,698 млн, стало — 1,893 млн. Переход в "Арсенал" пошел на пользу Александру Зинченко — плюс 160 тысяч.
Звезда мирового дзюдо Дарья Белодед покинула топ-10. От нее отписалось 14 тысяч фанатов, что позволило обойти дзюдоистку Юлии Герасимовой (+91 000) и Алексею Торохтию (+37 000).
В десятке также Виталий Кличко, но здесь мы вынуждены суммировать его спортивную и политическую карьеру.
Топ-10 самых популярных спортсменов Украины:
- Василий Ломаченко (бокс) — 2,143 млн
- Александр Усик (бокс) — 1,893 млн
- Александр Зинченко (футбол) — 1,820 млн
- Андрей Шевченко (футбол) — 1,156 млн
- Владимир Кличко (бокс) — 983 тыс.
- Элина Свитолина (теннис) — 861 тыс.
- Андрей Лунин (футбол) — 765 тыс.
- Юлия Герасимова (волейбол) — 540 тыс.
- Виталий Кличко (бокс) — 525 тыс.
- Алексей Торохтий (тяжелая атлетика) — 509 тыс.
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