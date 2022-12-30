З Пеле прощатимуться добу: труну пронесуть повз будинок його матері

Уболівальники можуть попрощатися із Королем футболу на стадіоні "Сантоса"

Президент Бразилії оголосив триденну жалобу, весь світ оплакує Пеле. Король футболу помер у колі рідних 29 грудня у лікарні Сан-Паулу. Похорон відбудеться вже після Нового року.

Майже всю свою кар’єру Пеле провів у "Сантосі". Тому клуб взяв на себе організацію похорону.

Як повідомляє сайт "Сантоса", прощання з легендарним футболістом розпочнеться 2 січня о 10:00 за місцевим часом. Труну виставлять у спеціальному наметі на стадіоні "Віла Белміро", куди пустять усіх охочих. Прощання триватиме до 10:00 3 січня.

Підготовка стадіону до прощання з Пеле

Після цього труну з тілом Пеле пронесуть вулицями Сан-Паулу, зокрема й біля будинку, де мешкає мати футболіста Селеста. Нещодавно їй виповнилося 100 років і Пеле присвятив мамі зворушливий пост у Instagram.

Поховають Короля футболу на цвинтарі Memorial Necropole Ecumenica.

До речі, єдиний приватний музей Пеле відкрили в Україні. Раніше ми розповідали про невідомі факти з біографії легендарного футболіста.

Пеле — єдиний футболіст в історії, який тричі вигравав чемпіонат світу як гравець (у 1958, 1962 і 1970 роках). Він був визнаний найкращим футболістом XX століття за версією ФІФА, World Soccer та France Football, а також найкращим спортсменом XX століття за версією МОК.