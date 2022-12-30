"Футболку Пеле я досі не прав": тренер "Динамо" згадав матч проти легенди

Мірча Луческу грав проти Пеле на чемпіонаті світу 1970 року

Світ продовжує оплакувати легендарного бразильського форварда Пеле. А водночас сучасники Пеле згадують зустрічі з ним на футбольному полі.

Нинішній головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу розповів, як грав проти Пеле.

"Я був досить близький до Пеле за віком. Він мав надзвичайний образ, я дивився на нього як на інопланетянина. У нього було все необхідне для відмінної гри на кращому рівні. Технічно, фізично, тактично все було на висоті.

Я маю футболку Пеле, яку я досі не прав. Я вже не пам’ятаю, чи спілкувався я з ним перед грою, чи ми просто перетнулися на полі після матчу", — цитує Луческу "Футбол 24".

На ЧС-1970 збірна Румунії мінімально поступилася Бразилії (2:3), Пеле оформив дубль, а Луческу був капітаном своєї команди. Після гри Пеле та Луческу обмінялися футболками.

Пеле та Луческу

До речі, єдиний приватний музей Пеле був відкритий в Україні. Раніше ми розповідали про невідомі факти з біографії легендарного футболіста.

Пеле — єдиний футболіст в історії, який тричі вигравав ЧС як гравець (у 1958, 1962 і 1970 роках). Він був визнаний найкращим футболістом XX століття за версією ФІФА, World Soccer та France Football, а також найкращим спортсменом XX століття за версією МОК.