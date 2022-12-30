"Футболку Пеле я до сих пор не стирал": тренер "Динамо" вспомнил матч против легенды

Мирча Луческу играл против Пеле на чемпионате мира 1970 года

Мир продолжает оплакивать легендарного бразильского форварда Пеле. А вместе с тем, современники Пеле вспоминают встречи с ним на футбольном поле.

Нынешний главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу рассказал, как играл против Пеле.

"Я был довольно близок к Пеле по возрасту. У него был необычайный образ, я смотрел на него как на инопланетянина. У него было все необходимое для отличной игры на лучшем уровне. Технически, физически, тактически все было на высоте.

У меня есть футболка Пеле, которую я до сих пор не стирал. Я уже не помню, общался ли я с ним перед игрой, или мы просто пересеклись на поле после матча", – цитирует Луческу "Футбол 24".

На ЧМ-1970 сборная Румынии минимально уступила Бразилии (2:3), Пеле оформил дубль, а Луческу был капитаном своей команды. После игры Пеле и Луческу обменялись футболками.

Пеле и Луческу

Кстати, единственный частный музей Пеле — был открыт в Украине. Ранее мы рассказывали о неизвестных фактах из биографии легендарного футболиста.

Пеле — единственный футболист в истории, трижды выигрывавший ЧМ в качестве игрока (в 1958, 1962 и 1970 годах). Он был признан лучшим футболистом XX века по версии ФИФА, World Soccer и France Football, а также лучшим спортсменом XX века по версии МОК.