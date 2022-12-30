С Пеле будут прощаться сутки: гроб пронесут мимо дома его матери

Болельщики могут попрощаться с Королем футбола на стадионе "Сантоса"

Президент Бразилии объявил трехдневный траур, весь мир оплакивает Пеле. Король футбола умер в кругу родных 29 декабря в больнице Сан-Паулу. Похороны состоятся уже после Нового года.

Почти всю свою карьеру Пеле провел в "Сантосе". Поэтому клуб взял на себя организацию похорон.

Как сообщает сайт "Сантоса", прощание с легендарным футболистом начнется 2 января в 10:00 по местному времени. Гроб выставят в специальном шатре на стадионе "Вила Белмиро", куда пустят всех желающих. Прощание продлится до 10:00 3 января.

Подготовка стадиона к прощанию с Пеле

После этого гроб с телом Пеле пронесут по улицам Сан-Паулу, в том числе и возле дома, где проживает мать футболиста Селеста. Недавно ей исполнилось 100 лет и Пеле посвятил маме трогательный пост в Instagram.

Похоронят Короля футбола на кладбище Memorial Necropole Ecumenica.

Кстати, единственный частный музей Пеле был открыт в Украине. Ранее мы рассказывали о неизвестных фактах из биографии легендарного футболиста.

Пеле — единственный футболист в истории, трижды выигрывавший чемпионат мира в качестве игрока (в 1958, 1962 и 1970 годах). Он был признан лучшим футболистом XX века по версии ФИФА, World Soccer и France Football, а также лучшим спортсменом XX века по версии МОК.