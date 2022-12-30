Азія чи Європа? У росії визначилися з майбутнім футболу

Російський футбол залишається в Європі як мінімум до березня 2023 року

Російський футбольний союз (РФС) не прийняв рішення про перехід в Азійську конфедерацію футболу (АФК) на тлі чуток про можливу участь збірної рф від Азії у відборі на ЧС-2026.

Відповідне питання розглядалося на Виконкомі РФС, передає "Чемпіонат". Повідомляється, що в росії буде створена робоча група, яка вивчить питання переходу росії з Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) в АФК, всі його плюси та мінуси.

Ця група має визначити доцільність переходу російського футболу до Азії до березня 2023 року. Навесні в росії ухвалять остаточне рішення.

Глава РФС Олександр Дюков зазначив, що у росії хочуть зберегти своє членство в УЄФА.

"Якщо говорити про УЄФА та інших футбольних людей, то вони хочуть нас бачити у себе. Раз ми домовилися про створення робочої групи, значить, Александер Чеферін теж цього хоче.

Не все так погано у наших відносинах, хоча вони й перебувають на нижчій точці. Але є надія на нормалізацію. Якщо зрозуміємо, що повернення до УЄФА неможливе, працюватимемо над переходом до іншої конфедерації.

Мости не спалені, і ми можемо розглянути якісь можливості відновити стосунки. У рамках робочої групи ми швидше домовимося", — цитує Дюков РИА-Спорт.

Нагадаємо, РФС розглядає питання переходу в АФК через санкції Міжнародної федерації футболу (ФІФА) проти російських клубів та збірних на міжнародній арені. Російські чиновники вважають, що перехід в Азію дасть можливість їм повернутися до футбольної родини, проте все набагато складніше.