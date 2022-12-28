Російському футболу не допоможе перехід до Азії: деталі

УЄФА схвалив перехід рф до Азії, але це ніяк не допоможе росії

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) не проти переходу росії до Азійської футбольної конфедерації (АФК), однак цей трансфер не зніме санкції Міжнародної федерації футболу (ФІФА) з російських клубів та збірних.

Про це повідомляє "Спорт-Експрес" з посиланням на джерело, близьке до УЄФА. За інформацією джерела, глава Союзу Александер Чеферін готовий схвалити вихід Російського футбольного союзу (РФС), а АФК має право прийняти росію.

Однак ФІФА найближчим часом не збирається знімати заборону на участь росії в усіх міжнародних турнірах під її егідою. Таким чином, перехід росії до Азії не допоможе збірній рф на офіційному рівні повернутися до міжнародної футбольної родини, що загрожує їй пропуском відбору на ЧС-2026.

Крім того, повідомляється, що РФС не зможе повернутися до європейської футбольної родини через тверду позицію Чеферіна.

У своєму останньому матчі (товариська гра) збірна Росії не зуміла перемогти команду Узбекистану.

Раніше ЗМІ повідомляли, що після переходу РФС в Азію ФІФА допустить збірну рф до відбору на чемпіонат світу-2026. Крім того, у росії заявляли, що УЄФА не хоче втрачати таку цінну федерацію як РФС, а тому Союз нібито погодився провести міжнародний турнір на території росії у 2023 році.