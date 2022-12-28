УЕФА одобрил переход россии в Азию, но это никак не поможет рф

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не против перехода россии в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК), однако данный трансфер не снимет санкции Международной федерации футбола (ФИФА) с российских клубов и сборных.

Об этом сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на источник, близкий к УЕФА. По информации источника, глава Союза Александер Чеферин готов одобрить выход Российского футбольного союза (РФС), а АФК имеет право принять россию.

Тем не менее ФИФА в ближайшее время не собирается снимать запрет на участие россии во всех международных турнирах под ее эгидой. Таким образом, переход рф в Азию не поможет сборной россии на официальном уровне вернуться в международную футбольную семью, что грозит ей пропуском отбора на ЧМ-2026.

Кроме того, сообщается, что РФС не сможет вернуться в европейскую футбольную семью из-за жесткой позиции Чеферина.

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Ранее росСМИ сообщали, что после перехода РФС в Азию ФИФА допустит сборную россии к отбору на чемпионат мира-2026. Кроме того, в россии заявляли, что УЕФА не хочет терять такую ценную федерацию как РФС, а потому Союз якобы согласился провести международный турнир на территории россии в 2023 году.