УЕФА отреклось от Павелко, открыв дорогу Шеве к президентству в УАФ

Шевченко пока официально не выдвигал свою кандидатуру на пост главы украинского футбола

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) якобы не против, если Андрей Шевченко займет пост президента Украинской Ассоциации футбола (УАФ). Руководит Ассоциацией сейчас Андрей Павелко, которого подозревают в противоправной деятельности в Украине.

Об этом рассказал журналист Константин Андриюк в комментарии для SportArena. По его данным, на днях с Шевченко связался экс-игрок "Милана" Звонимир Бобан, который сейчас занимает пост директора по профессиональному футболу в УЕФА. Бобан якобы заверил Шевченко, что УЕФА не будет вступаться за Павелко при смене руководства в украинском футболе.

"Сейчас разгоняется информация, что УЕФА будет наказывать Украину, исключать из членства, а у меня есть другая информация. Звонимир Бобан звонил Шевченко и сказал, что УЕФА не будет вступаться за Павелко", — рассказал Андриюк.

Ранее журналист Игорь Бурбас сообщал, что президент УЕФА Александер Чеферин проинформировал Шевченко, что "если в Дом футбола его "заведут" в обход закона, то двери в исполком УЕФА для него навсегда закрыты". Кроме того, УЕФА якобы угрожает лишить УАФ членства в Союзе и Международной федерации футбола (ФИФА).

Напомним, западные СМИ обнаружили общий бизнес у Шевченко с российским олигархом Романом Абрамовичем. Ранее в сеть слили видео обыска дома Павелко.