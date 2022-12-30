УЄФА зреклося Павелка, відкривши дорогу Шеві до президентства в УАФ

Шевченко поки що офіційно не висував свою кандидатуру на пост глави українського футболу

Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) нібито не проти, якщо Андрій Шевченко обійме пост президента Української Асоціації футболу (УАФ). Керує Асоціацією зараз Андрій Павелко, якого підозрюють у протиправній діяльності в Україні.

Про це розповів журналіст Костянтин Андріюк у коментарі для SportArena. За його даними, днями з Шевченком зв’язався ексгравець "Мілана" Звонімір Бобан, який зараз обіймає посаду директора з професійного футболу в УЄФА. Бобан нібито запевнив Шевченка, що УЄФА не заступатиметься за Павелка під час зміни керівництва в українському футболі.

"Наразі розганяється інформація, що УЄФА каратиме Україну, виключатиме з членства, а у мене є інша інформація. Звонімир Бобан дзвонив Шевченку і сказав, що УЄФА не заступатиметься за Павелка", — розповів Андріюк.

Раніше журналіст Ігор Бурбас повідомляв, що президент УЄФА Александер Чеферін поінформував Шевченка, що "якщо до Будинку футболу його "заведуть" в обхід закону, то двері до виконкому УЄФА для нього назавжди зачинені". Крім того, УЄФА нібито погрожує позбавити УАФ членства у Союзі та Міжнародній федерації футболу (ФІФА).

Нагадаємо, західні ЗМІ виявили спільний бізнес у Шевченка з російським олігархом Романом Абрамовичем. Раніше в мережу злили відео обшуку будинку Павелка.