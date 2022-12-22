Місце для Шеви вже звільнили: на українця чекає учасник ЧС-2022

Андрій Шевченко – головний претендент на пост тренера Польщі

Польська футбольна спілка оголосила про припинення співпраці з головним тренером національної команди Чеславом Міхневичем. Наставник залишить свою посаду 31 грудня.

Міхневич очолив збірну Польщі у січні цього року. У фінальній стадії чемпіонату світу-2022 у Катарі команда посіла друге місце у групі С, а у 1/8 фіналу поступилася збірній Франції (1:3).

Загалом під керівництвом Чеслава Міхневича Польща зіграла 13 матчів (5 перемог, 3 нічиї, 5 поразок). Повідомлення про відставку тренера з’явилося на сторінці у Facebook Польської футбольної спілки.

Поляки називають Андрія Шевченка одним із головних претендентів на посаду тренера національної команди.

Цікаво, що український фахівець не вперше потрапляє до списку претендентів на посаду головного тренера Польщі. На початку року Шевченка всерйоз розглядали як тренер на стикові матчі ЧС-2022. Але тоді віддали перевагу Михневичу. Мовляв, він найкраще знає місцевий футбол, а це дуже важливо перед ключовими поєдинками.

Андрій Шевченко тренував збірну України, яку довів до чвертьфіналу Євро-2020. А ось кілька місяців роботи у "Дженоа" виявилися провальними.