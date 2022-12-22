Место для Шевы уже освободили: украинца ждет участник ЧМ-2022

Андрй Шевченко — главный претендент на пост тренера Польши

Польский футбольный союз объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером национальной команды Чеславом Михневичем. Наставник покинет свой пост 31 декабря.

Михневич возглавил сборную Польши в январе нынешнего года. В финальной стадии чемпионата мира-2022 в Катаре команда заняла второе место в группе С, а в 1/8 финала уступила сборной Франции (1:3).

Всего под руководством Чеслава Михневича Польша сыграла 13 матчей (5 побед, 3 ничьи, 5 поражений). Сообщение об отставке тренера появилось на странице в Facebook Польского футбольного союза.

Поляки называют Андрея Шевченко одним из главных претендентов на пост тренера национальной команды.

Интересно, что украинский специалист не первый раз попадает в список претендентов на пост главного тренера Польши. В начале года Шевченко всерьез рассматривали в качестве тренера на стыковые матчи ЧМ-2022. Но тогда отдали предпочтение Михневичу. Мол, он лучше знает местный футбол, а это очень важно перед ключевыми поединками.

Андрей Шевченко тренировал сборную Украины, которую довел до четвертьфинала Евро-2020. А вот несколько месяцев работы в "Дженоа" оказались провальными.