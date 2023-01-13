Роналдо одружується з приголомшливою красунею: наречена на 14 років молодша за футболіста (фото)

Знаменитий футболіст зробив пропозицію топмоделі

Один із найкращих футболістів XXI століття бразилець Роналдо одружується. Колишній футболіст зробив пропозицію своїй обраниці під час відпочинку на Карибських островах. Раніше Роналдо підхопив коронавірус під час ЧС-2022.

Про майбутнє весілля в соцмережах розповіла обраниця бразильця супермодель та бізнес-леді Селіна Локс.

"Так! Я згодна! Роналдо, люблю тебе", — підписала пост в Instagram Селіна.

Пара познайомилася у 2015 році. 46-річний бразильський форвард на 14 років старший за свою обраницю.

Однією з перших привітала молодят колишня дружина футболіста Мілен Домінгес. "Я рада за вас. Нехай вас Бог завжди береже та благословить", — цитує Мілен The Sun.

Для чемпіона світу 2002 року це не перша спроба знайти сімейне щастя.

З колишньою футболісткою Мілен Домінгес вони одружилися 1999 року. У пари народився син Роналд. Але шлюб довго не протримався і пара розлучилася 2003 року.

Далі футболіст зустрічався з топмоделлю Данієлою Сікареллі. У 2005 році пара відгуляла пишне весілля у французькому замку. Але за документами вони так і не оформили шлюб і незабаром розлучилися.

Потім Роналдо одружився зі студенткою Марією Беатріс Ентоні, яка народила двох дівчаток.

І ось нова спроба звити сімейне гніздечко, тепер із Селіною Локс.

Раніше ми писали, що іспанський політик назвав порнографією подарунок, який подарувала Кріштіану Роналду його наречена.