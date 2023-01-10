В Італії нападник забив найганебніший гол в історії футболу (відео)

Пояснити рішення рефері важко

У футболі команди іноді зустрічаються з несправедливістю через дивні рішення арбітрів, що сталося і в стиковому матчі збірної України з Уельсом у фіналі відбору на ЧС-2022.

Кричущий суддівський скандал стався у матчі регіональної ліги першості Італії між футбольними клубами "Нойкаттаро" та "Кастеллана". Про це повідомляє lagazzettadelmezzogiorno.it.

На 17-й хвилині поєдинку футболіст "Кастеллани" Сабателлі після прострілу з правого флангу пробив повз ворота. Однак рефері матчу Андреа Романо ухвалив незрозуміле рішення зарахувати гол у ворота "Нойкаттаро". Футболісти оточили суддю, пояснюючи йому, що нападник схибив, але арбітр був непохитний. У результаті гол-фантом став єдиним "взяттям воріт" у цій грі, а "Кастеллана" відсвяткувала важливу перемогу у боротьбі за виживання.

Відео голу фантома Сабателлі доступне в мережі:

Раніше повідомлялося, що український футболіст Олександр Зінченко оригінально відсвяткував гол "Арсеналу".

Нагадаємо, Ліонель Мессі у фіналі ЧС-2022 з футболу один із голів забив не за правилами.