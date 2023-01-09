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Російський футболіст на кілька місяців застряг в аеропорту: він невдало утік від мобілізації

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Російський футболіст на кілька місяців застряг в аеропорту: він невдало утік від мобілізації Новина оновлена 09 січня 2023, 23:02

Джашар Хубієв не хоче йти на війну

Пам’ятаєте знаменитий голлівудський фільм "Термінал" із Томом Хенксом? У таку ситуацію потрапив російський футболіст Джашар Хубієв. Він уже кілька місяців живе у транзитній зоні аеропорту Сеула. Футболіст втік від мобілізації. До речі, боєць ММА, який отримав громадянство росії, боїться отримати повістку з військкомату.

Як повідомляє Korea Times, 23 вересня Хубієв отримав повістку у військкомат. Вночі того ж дня футболіст разом із друзями поїхав до Монголії. А 12 листопада з Улан-Батора транзитом через Філіппіни він прилетів до Південної Кореї.

31-річний Хубієв сподівався набути статусу біженця. Однак йому відмовили. За місцевими законами, мобілізація — не вагома причина для того, щоб тікати з країни.

"Я був би готовий захищати батьківщину, якби на неї напали. Але тут інша історія. Росія — агресор і я ніколи не візьму до рук зброю, щоб убивати безневинних людей в Україні", — заявив Хубієв місцевим журналістам.

Хубієв живе в аеропорту не один, із ним ще кілька товаришів. Всі вони очікують на рішення місцевого суду, який ухвалить одне з трьох рішень: або впустить їх на територію Кореї, або депортує до росії, або дозволить відлетіти до третьої країни.

Раніше ми писали, що Зеленський запровадив санкції проти колишнього капітана збірної України Анатолія Тимощука.

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#Аеропорт #Футболіст #Часткова мобілізація