"росія все купила на ЧС-2018": росіянин розкрив правду про "успіхи" Черчесова

Відомий російський футболіст не вірить у успіхи російського футболу

Колишній російський футболіст Андрій Канчельскіс висловився про своє ставлення до ексголовного тренера збірної росії Станіслава Черчесова, який забороняє футболістам вживати два слова.

Відповідний коментар Канчельскіса доступний на "Матч ТВ". Андрій впевнений, що в майбутньому відкриється правда про ЧС-2018 в росії, на якому команда рф сенсаційно дійшла до чвертьфінальної стадії. Він наголосив, що результат роботи Черчесова добре видно на Євро-2020, на якому росіяни не зуміли вийти із досить простої групи.

"До Черчесова у мене нормальне ставлення. Просто вважаю, що він не повинен був тренувати у збірній. У моєму розумінні. Тому що воротар — це тренер конкретно воротарів. Я так говорив і кажу зараз. У клубах він непогано працює, може, це для нього, але збірна — ні. Моя думка: тренером тоді мав стати Бердиєв, от і все.

Черчесова варто було підтримати після виходу до чвертьфіналу (на чемпіонаті світу 2018 року. — Прим. ред.)? За що підтримати? За те, що купили усе на чемпіонаті світу? Усі ігри купили. Ви що, не знаєте про це?

Ми грали домашній чемпіонат світу. Те саме, як Корея та Японія, коли вбивали італійців, винесли їх взагалі. Тож закінчуйте. Результат роботи Черчесова був на чемпіонаті Європи. Це найголовніший показник. З горем навпіл виграли у фінів, а якби їм програли, то взагалі біда", — заявив Канчельскіс.

Раніше повідомлялося, що Російський футбольний союз (РФС) хотів перейти в Азійську конфедерацію футболу (АФК), щоб уникнути санкцій Міжнародної федерації футболу (ФІФА). Після того, як стало зрозуміло, що обійти обмеження ФІФА не вдасться, в росії вирішили залишитися в Союзі європейських футбольних асоціацій (УЄФА).