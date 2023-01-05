Известный российский футболист не верит в успехи российского футбола

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис высказался о своем отношении к экс-главному тренеру сборной рф Станиславу Черчесову, который запрещает футболистам употреблять два слова.

Соответствующий комментарий Канчельскиса приводит "Матч ТВ". Андрей уверен, что в будущем вскроется правда о ЧМ-2018 в россии, на котором команда рф сенсационно дошла до четвертьфинальной стадии. Он подчеркнул, что результат работы Черчесова хорошо видно на Евро-2020, на котором россияне не сумели выйти из довольно простой группы.

"К Черчесову у меня нормальное отношение. Просто считаю, что он не должен был тренировать в сборной. В моём понимании. Потому что вратарь — это тренер конкретно вратарей. Я так говорил и говорю сейчас. В клубах он неплохо работает, может, это для него, но сборная — нет. Моё мнение: тренером тогда должен был стать Бердыев. Вот и всё.

Черчесова стоило поддержать после выхода в четвертьфинал (на чемпионате мира 2018 года. — Прим. Ред.)? За что поддержать? За то, что купили все на чемпионате мира? Все игры купили. Вы что, не знаете об этом?

Мы играли домашний чемпионат мира. То же самое, как Корея и Япония, когда убивали итальянцев, вынесли их вообще. Так что заканчивайте. Результат работы Черчесова был на чемпионате Европы. Это самый главный показатель. С горем пополам выиграли у финнов, а если бы им попали, то вообще беда", — заявил Канчельскис.

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз (РФС) хотел перейти в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК), чтобы избежать санкций Международной федерации футбола (ФИФА). После того как стало понятно, что обойти ограничения ФИФА не удастся, в рф решили остаться в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).