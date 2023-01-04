Украинский футболист пожелал российскому шоу-бизнесу встречи с генералом Хаймарчуком

Форвард испанского "Райо Махадаонда", волонтер Роман Зозуля поделился мыслями о российском "Голубом огоньке", на котором засветился юморист Евгений Петросян.

Роман разнес "шоу" за бестолковые шутки комика. Соответствующий пост футболист-волонтер опубликовал на своем telegram-канале. К слову, спортсмен не стеснялся в выражениях после увиденного.

"Если вы еще не видели это – посмотрите. Эти им**цилы считают что такой юмор – это норма. Парад нафталиновых уродов и цирковых г**д. Сидят, едят, смеются…

И все это во время бомбардировок Украины. В то время, когда гибнут дети и пенсионеры. В то время, когда русское мясо гниет в нашей земле.

Ничего, мы дождемся времени, когда шутить они будут только в аду после встречи с генералом Хаймарчуком. Мерзкие па**уды", — написал Зозуля.

Выступление Петросяна на "Голубом огоньке"

Ранее Роман раскритиковал Андрея Шевченко из-за ситуации с ФИФА, которая отказала президенту Украины Владимир Зеленскому выступить перед финалом чемпионата мира по футболу. Зозуля считает, что Шева мог бы использовать свои связи, чтобы уладить этот вопрос.

Напомним, Роман эмоционально отреагировал на масштабный обстрел Украины перед Новым годом.