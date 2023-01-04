Український футболіст побажав російському шоубізнесу зустрічі з генералом Хаймарчуком

Форвард іспанського "Райо Махадаонда", волонтер Роман Зозуля поділився думками про російський "Блакитний вогник", на якому засвітився гуморист Євген Петросян.

Роман розніс "шоу" за безглузді жарти коміка. Відповідний пост футболіст-волонтер опублікував на своєму telegram-каналі. До речі, спортсмен не соромився у висловлюваннях після побаченого.

"Якщо ви ще не бачили це – подивіться. Ці ім**ціли вважають що такий гумор – це норма. Парад нафталінових виродків і циркових г**д. Сидять, їдять, сміються…

І все це під час бомбардувань України. У той час, коли гинуть діти та пенсіонери. Коли російське м’ясо гниє в нашій землі.

Нічого, ми дочекаємось часу, коли жартуватимуть вони лише в пеклі після зустрічі з генералом Хаймарчуком. Бридкі па**уди”, — написав Зозуля.

Виступ Петросяна на "Блакитному вогнику"

Раніше Роман розкритикував Андрія Шевченка через ситуацію з ФІФА, яка відмовила президентові України Володимиру Зеленському виступити перед фіналом чемпіонату світу з футболу. Зозуля вважає, що Шева міг би використати свої зв’язки, щоб залагодити це питання.

Нагадаємо, Роман емоційно відреагував на масштабний обстріл України перед Новим роком.