"Гірші за фашистів": Зозуля емоційно відреагував на масштабний удар по Україні

На думку футболіста, росіяни не знають, що таке правила війни

Український футболіст-волонтер, нападник іспанського ФК "Райо Махадаонда" Роман Зозуля вважає, що рф масштабним ракетним ударом по Україні 29 грудня хотіла залишити українців на свята без благ цивілізації.

Відповідний пост Зозуля опублікував на своєму telegram-каналі. Спортсмен звинувачує росіян у порушенні правил ведення війни через удари по цивільній інфраструктурі. Крім того, він подякував українським силам оборони за ефективну роботу ППО.

"Р*снявий карлик хоче залишити Україну на свята без світла, води та опалення. Багато ракет залетіло вже в Україну. Мерзотний народ, який гірше за фашистів. Вони не знають що таке правила війни, тому діють проти цивільних та інфраструктури. Але навіть при тому, що в нас більшість ППО ще радянських часів, наші захисники демонструють високу професійність", – написав Зозуля.

Зазначимо, за даними Міноборони України 29 грудня росія випустила по Україні 69 ракет, 54 з яких були збиті. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль також вважає, що росія намагалася позбавити українців світла перед Новим роком.

Раніше Зозуля прокоментував "бавовну" на стратегічному аеродромі у російському Енгельсі.