Роман Зозуля знайшов новий клуб. Форвард продовжить грати в Іспанії

Український нападник підписав контракт із командою "Райо Махадаонда"

Колишній нападник збірної України Роман Зозуля не поспішає вішати бутси на цвях. Футболіст продовжить кар’єру в Іспанії. Хоча раніше його сватали на пост президента УАФ.

33-річний Зозуля став гравцем клубу "Райо Махадаонда", повідомляє прес-служба команди.

"Райо Махадаонда" виступає у третьому дивізіоні національної першості. Українець перейшов у клуб у статусі вільного агента та підписав угоду до кінця сезону.

Нагадаємо, що минулою командою Зозулі була іспанська "Фуенлабрада". У його активі 35 матчів, 3 забиті голи та 3 результативні передачі. У липні 2022 року він став вільним агентом.

За свою кар’єру Роман Зозуля пограв у київському "Динамо", "Дніпрі", "Бетісі", "Альбасеті" та "Фуенлабраді". За збірну України зіграв 33 матчі та забив чотири м’ячі.

Раніше ми писали, що іспанські вболівальники підтримали захисників Маріуполя на чемпіонаті світу з футболу. Роман Зозуля розповів, як у фанатів забрали прапор "Азова" на матчі ЧС-2022.