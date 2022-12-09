Роман Зозуля нашел новый клуб. Форвард продолжит играть в Испании

Украинский нападающий подписал контракт с командой "Райо Махадаонда"

Бывший нападающий сборной Украины Роман Зозуля не спешит вешать бутсы на гвоздь. Футболист продолжит свою карьеру в Испании. Хотя ранее его сватали на пост президента УАФ.

33-летний Зозуля стал игроком клуба "Райо Махадаонда", сообщает пресс-служба команды.

"Райо Махадаонда" выступает в третьем дивизионе национального первенства. Украинец перешел в клуб в статусе свободного агента и подписал соглашение до конца сезона.

Напомним, что прошлой командой Зозули была испанская "Фуэнлабрада". В его активе 35 матчей, 3 забитых гола и 3 результативных передачи. В июле 2022 года он стал свободным агентом.

За свою карьеру Роман Зозуля поиграл в киевском "Динамо", "Днепре", "Бетисе", "Альбасете" и "Фуэнлабраде". За сборную Украины сыграл 33 матча и забил четыре мяча.

Ранее мы писали, что испанские болельщики поддержали защитников Мариуполя на чемпионате мира по футболу. Роман Зозуля рассказал, как у фанатов забрали флаг "Азова" на матче ЧМ-2022.