Зозуля забил красивый гол в Испании (видео)

Украинский форвард забил свой второй гол в сезоне.

Бывший нападающий сборной Украины и игрок испанской "Фуэнлабрады" Роман Зозуля отметился красивым голом в матче 19-го тура Сегунды сезона 2021/22 (второй по силе футбольный дивизион в Испании).

В 19-м туре клуб украинца принимал "Альмерию". Во втором тайме на 53-й минуте Зозуля головой в падении замкнул навес бразильца Андерсона с левого фланга — получилось весьма эффектно. Примечательно, что мяч попал прямо в "домик" вратарю гостей Фернандо.

Видео гола Зозули:

Добавим, что "Альмерия" сумела отыграться усилиями Хуана Вильяра, а встреча завершилась ничьей со счетом 1:1.

Видеообзор матча "Фуэнлабрада" — "Альмерия":

Этот результат оставил "Фуэнлабраду" (19 очков) в зоне вылета, "Альмерия" (42 очка) — первая. В следующем туре команда Зозули сыграет на выезде с "Бургосом" (11.12.2021).

Отметим, в текущем сезоне 32-летний Роман забил два гола и отдал два ассиста. Ранее в 14-м туре испанской Сегунды Зозуля забил необычный гол в падении в ворота "Лас-Пальмаса", при этом форвард находился спиной к воротам.