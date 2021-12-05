Укр

Зозуля забил красивый гол в Испании (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
45
Роман Зозуля Новость обновлена 05 декабря 2021, 19:18
Роман Зозуля

Украинский форвард забил свой второй гол в сезоне.

Бывший нападающий сборной Украины и игрок испанской "Фуэнлабрады" Роман Зозуля отметился красивым голом в матче 19-го тура Сегунды сезона 2021/22 (второй по силе футбольный дивизион в Испании).

В 19-м туре клуб украинца принимал "Альмерию". Во втором тайме на 53-й минуте Зозуля головой в падении замкнул навес бразильца Андерсона с левого фланга — получилось весьма эффектно. Примечательно, что мяч попал прямо в "домик" вратарю гостей Фернандо.

Видео гола Зозули:

Добавим, что "Альмерия" сумела отыграться усилиями Хуана Вильяра, а встреча завершилась ничьей со счетом 1:1.

Видеообзор матча "Фуэнлабрада" — "Альмерия":

Этот результат оставил "Фуэнлабраду" (19 очков) в зоне вылета, "Альмерия" (42 очка) — первая. В следующем туре команда Зозули сыграет на выезде с "Бургосом" (11.12.2021).

Отметим, в текущем сезоне 32-летний Роман забил два гола и отдал два ассиста. Ранее в 14-м туре испанской Сегунды Зозуля забил необычный гол в падении в ворота "Лас-Пальмаса", при этом форвард находился спиной к воротам.

Теги:
#Футбол #Гол #Роман Зозуля #ФК Фуэнлабрада
"Красными" в Украине остается 18 областей и столица
Украина
В Украине меняют условия карантина: что запрещено в "красной" зоне
Дата публикации
Дата публикации
Категория
"Красными" в Украине остается 18 областей и столица
В Украине меняют условия карантина: что запрещено в "красной" зоне
Дата публикации
Категория
Поиски Артура Василишина
Гулял с сестричкой и убежал: вскрылись новые обстоятельства гибели 9-летнего мальчика на Николаевщине
Дата публикации
Категория
Беларусь обвинила Украину в нарушении границы
Ситуация на границе накаляется: Беларусь вручила Украине ноту протеста
Дата публикации
Категория
Сергей Лавров
"Надо заставлять": Лавров отличился новым наглым заявлением об Украине
Дата публикации
Категория
Дмитрий Комаров
Дмитрий Комаров: "Если мы начнем ездить в самые забытые точки Украины, то и государство, и бизнес обратят на них внимание"