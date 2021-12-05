Зозуля забив гол-красень в Іспанії (відео)

Український форвард забив свій другий гол у сезоні.

Колишній нападник збірної України та гравець іспанської "Фуенлабради" Роман Зозуля відзначився красивим голом у матчі 19-го туру Сегунди сезону 2021/22 (другий за силою футбольний дивізіон в Іспанії).

У 19-му турі клуб українця приймав "Альмерію". У другому таймі на 53 хвилині Зозуля головою в падінні замкнув навіс бразильця Андерсона з лівого флангу — вийшло дуже ефектно. Примітно, що м’яч потрапив прямо поміж ніг воротареві гостей Фернандо.

Відео гола Зозулі:

Додамо, що "Альмерія" зуміла відігратися зусиллями Хуана Вільяра, а зустріч завершилася нічиєю з рахунком 1:1.

Відеоогляд матчу "Фуенлабрада" — "Альмерія":

Цей результат залишив "Фуенлабраду" (19 очок) у зоні вильоту, "Альмерія" (42 очки) — перша. У наступному турі команда Зозулі зіграє на виїзді з "Бургосом" (11.12.2021).

Зазначимо, цього сезону 32-річний Роман забив два голи та віддав два асисти. Раніше у 14-му турі іспанської Сегунди Зозуля забив незвичайний гол у падінні у ворота "Лас-Пальмаса", при цьому форвард знаходився спиною до воріт.