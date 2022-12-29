"Хуже фашистов": Зозуля эмоционально отреагировал на масштабный удар по Украине

По мнению футболиста, россияне не знают, что такое правила войны

Украинский футболист-волонтер, нападающий испанского ФК "Райо Махадаонда" Роман Зозуля считает, что рф масштабным ракетным ударом по Украине 29 декабря хотела оставить украинцев на праздники без благ цивилизации.

Соответствующий пост Зозуля опубликовал на своем telegram-канале. Спортсмен обвиняет россиян в нарушении правил ведения войны из-за ударов по гражданской инфраструктуре. Кроме того, он поблагодарил украинские силы обороны за эффективную работу ПВО.

"Р*снявый карлик хочет оставить Украину на праздники без света, воды и отопления. Много ракет залетело уже в Украину. Мерзкий народ, который хуже фашистов. Они не знают, что такое правила войны, поэтому действуют против гражданских и инфраструктуры. Но даже при том, что у нас большинство ПВО еще советских времен – наши защитники демонстрируют высокий профессионализм", — написал Зозуля.

Отметим, по данным Минобороны Украины 29 декабря рф выпустила по Украине 69 ракет, 54 из которых были сбиты. К слову, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также считает, что россия пыталась лишить украинцев света перед Новым годом.

Ранее Зозуля прокомментировал "хлопки" на стратегическом аэродроме в российском Энгельсе.