"Повреждены внутренние органы": Шевчук рассказал о состоянии брата, вернувшегося из "концлагеря" россиян

Брат футболиста похудел в российском плену на 30 кг

Знаменитый футболист донецкого "Шахтера" и сборной Украины Вячеслав Шевчук рассказал о состоянии своего брата, подполковника Госпогранслужбы Сергея, который был освобожден из российского плена перед Новым годом.

Комментарий Шевчука доступен на сайте "Украинский футбол". Вячеслав рассказал, что россияне не оказывали медицинскую помощь пленным, в частности его брат пробыл в плену около полугода со сломанными ребрами. Кроме того, представители "второй армии мира" практически не кормили украинцев, забыв про Женевскую конвенцию. Вячеслав отметил, что его брат выжил в "концлагере" россиян только благодаря силе воли и стойкости.

"Сейчас он находится в больнице. Я буду полностью заниматься его лечением. Брата ждет долгий этап восстановления, потому что его организм сильно поврежден. Сергей в плену похудел на 30 килограммов, в течение полугода у него были сломаны ребра, повреждены внутренние органы, были проблемы с зубами. Такое чувство, что он вернулся из концлагеря.

На завтрак, обед и ужин им даже по 120 грамм каши не давали. Порции были минимальными, чтобы поддерживать жизнь. Брату даже не оказывали первичной медицинской помощи, хотя у него были сломаны ребра. Над нашими военнопленными россияне просто издеваются. Я не знаю, как он выжил. Наверное, только благодаря своему сильному характеру, силе воли и стойкости", — рассказал Шевчук.

Напомним, вместе с братом Шевчука из плена освободили еще 139 украинских защитников. В этой группе также находился волейбольный тренер Александр Ткачук.