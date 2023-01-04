Мирча Луческу отдыхал в компании Чаушеску: всплыло скандальное фото

Знаменитый футболист и тренер посещал вечеринки сына диктатора

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу в молодости мог похвастаться связями с семьей диктатора Николае Чаушеску. На то время звезда румынского футбола Луческу был желанным гостем на вечеринках, которые организовывал Нику Чаушеску, младший сын главы страны. Ранее Луческу рассказывал, что до сих пор хранит футболку Пеле.

Как пишет "Футбол 24", в сети появилось архивное фото развлечений румынских селебрити — алкоголь, сигареты, девушки. За столом с Чаушеску-младшим оказался не только Мирча Луческу, но и его совсем маленький сын Разван, который также станет известным тренером.

Добавим, что Нику Чаушеску позже отсидит три года в тюрьме (1989-92), а умрет в 1996-м. Его старший брат Валентин руководил бухарестским футбольным клубом "Стяуа".

Напомним, что сейчас самая топовая новость — переход Криштиану Роналду в "Аль-Наср". На презентации футболист попал в скандал, он перепутал Саудовскую Аравия с ЮАР. Кстати, в СМИ появилась информация о том, что в соглашении португальца с аравийцами есть пункт, согласно которому Роналду может перейти в английский "Ньюкасл", если этот клуб попадет в топ-4 АПЛ по итогам сезона 2022/2023.