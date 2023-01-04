Мірча Луческу відпочивав у компанії Чаушеску: спливло скандальне фото

Знаменитий футболіст та тренер відвідував вечірки сина диктатора

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу в молодості міг похвалитися зв’язками із сім’єю диктатора Ніколає Чаушеску. На той час зірка румунського футболу Луческу був бажаним гостем на вечірках, які організовував Ніку Чаушеску, молодший син глави держави. Раніше Луческу розповідав, що досі зберігає футболку Пеле.

Як пише "Футбол 24", у мережі з’явилося архівне фото розваг румунських селебріті — алкоголь, цигарки, дівчата. За столом із Чаушеску-молодшим опинився не лише Мірча Луческу, а й його зовсім маленький син Разван, який також стане відомим тренером.

Додамо, що Ніку Чаушеску пізніше відсидить три роки у в’язниці (1989-92), а помре 1996-го. Його старший брат Валентин керував бухарестським футбольним клубом "Стяуа".

Нагадаємо, що зараз найтоповіша новина — перехід Кріштіану Роналду в "Аль-Наср". На презентації футболіст потрапив у скандал, він переплутав Саудівську Аравію з ПАР. До речі, у ЗМІ з’явилася інформація про те, що в угоді португальця з аравійцями є пункт, згідно з яким Роналду може перейти до англійського "Ньюкаслу", якщо цей клуб потрапить до топ-4 АПЛ за підсумками сезону 2022/2023.