Удар у серце: футболіст у критичному стані після силового прийому (відео)

Гравець "Баффало" Дамар Хемлін знепритомнів під час матчу і був госпіталізований

Матч Національної футбольної ліги між командами "Цинциннаті Бенгалз" та "Баффало Біллз" було перервано та перенесено на невизначений термін. Все через інцидент, який трапився на полі. Раніше ми писали, що на фронті героїчно загинув капітан збірної України з американського футболу.

Під час першої чверті 24-річний гравець "Баффало" Дамар Хемлін упав після зіткнення з гравцем суперників. Потім підвівся, поправив шолом і за кілька секунд упав знову. У футболіста зупинилося серце, повідомляє HFL.

Лікарі, які вибігли на поле, провели спортсмену серцево-легеневу реанімацію. Потім Дамара Хемліна відвезли до лікарні, він перебуває у критичному стані.

Відео фатального епізоду:

Раніше ми писали, що російські окупанти вбили двох гравців у американський футбол.

Нагадаємо, влітку під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув футболіст, який раніше виступав за "Вінницьких Вовків" та "Київських Патріотів". А потім під Бахмутом загинув ще один гравець "Київських патріотів".