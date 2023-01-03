Удар в сердце: футболист в критическом состоянии после силового приема (видео)

Игрок "Баффало" Дамар Хэмлин потерял сознание во время матча и был госпитализирован

Матч Национальной футбольной лиги между командами "Цинциннати Бенгалз" и "Баффало Биллз" был прерван и перенесен на неопределенный срок. Все из-за инцидента, который произошел на поле. Ранее мы писали, что на фронте героически погиб капитан сборной Украины по американскому футболу.

В ходе первой четверти 24-летний игрок "Баффало" Дамар Хэмлин упал после столкновения с игроком соперников. Затем встал, поправил шлем и через несколько секунд упал снова. У футболиста остановилось сердце, сообщает HFL.

Выбежавшие на поле врачи провели спортсмену сердечно-легочную реанимацию. Затем Дамара Хэмлина отвезли в больницу, он находится в критическом состоянии.

Видео фатального эпизода:

Ранее мы писали, что российские оккупанты убили двух игроков в американский футбол.

Напомним, летом во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб футболист, который ранее выступал за "Винницких Волков" и "Киевских Патриотов". А потом под Бахмутом погиб еще один игрок "Киевских Патриотов".