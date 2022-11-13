Фанаты устроили овацию: сильнейшая лига мира поддержала украинских воинов-футболистов (видео)

Акция прошла на стадионе в Мюнхене

Американская Национальная футбольная лига проводит выездное турне по Европе. 13 ноября в Мюнхене прошел матч "Тампа-Бэй" — "Сиэтл".

В перерыве встречи организаторы устроили акцию поддержки семьям воинов-игроков Украинской лиги американского футбола. На поле вышли украинские женщины с детьми, а болельщики на трибунах им устроили овации.

На Новый год NFL Network выпустит документальный фильм об украинских игроках в американский футбол, которые пошли на войну, сообщает "Трибуна".

Ранее мы писали, что враги убили двух игроков в американский футбол.

Напомним, летом во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб футболист, который ранее выступал за "Винницких Волков" и "Киевских Патриотов".

А потом под Бахмутом погиб еще один игрок "Киевских Патриотов".