Фанаты устроили овацию: сильнейшая лига мира поддержала украинских воинов-футболистов (видео)
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Акция прошла на стадионе в Мюнхене
Американская Национальная футбольная лига проводит выездное турне по Европе. 13 ноября в Мюнхене прошел матч "Тампа-Бэй" — "Сиэтл".
В перерыве встречи организаторы устроили акцию поддержки семьям воинов-игроков Украинской лиги американского футбола. На поле вышли украинские женщины с детьми, а болельщики на трибунах им устроили овации.
На Новый год NFL Network выпустит документальный фильм об украинских игроках в американский футбол, которые пошли на войну, сообщает "Трибуна".
Ранее мы писали, что враги убили двух игроков в американский футбол.
Напомним, летом во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб футболист, который ранее выступал за "Винницких Волков" и "Киевских Патриотов".
А потом под Бахмутом погиб еще один игрок "Киевских Патриотов".