Фанати влаштували овацію: найсильніша ліга світу підтримала українських воїнів-футболістів (відео)

Акція пройшла на стадіоні у Мюнхені

Американська Національна футбольна ліга проводить виїзне турне Європою. 13 листопада у Мюнхені пройшов матч "Тампа-Бей" — "Сіетл".

Під час перерви зустрічі організатори влаштували акцію підтримки сім’ям воїнів-гравців Української ліги американського футболу. На поле вийшли українські жінки з дітьми, а вболівальники на трибунах їм влаштували овації.

На Новий рік NFL Network випустить документальний фільм про українських гравців в американський футбол, які пішли на війну, повідомляє "Трибуна".

Раніше ми писали, що вороги вбили двох гравців у американський футбол.

Нагадаємо, влітку під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув футболіст, який раніше виступав за "Вінницьких Вовків" та "Київських Патріотів".

А потім під Бахмутом загинув ще один гравець "Київських патріотів".