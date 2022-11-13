Фанати влаштували овацію: найсильніша ліга світу підтримала українських воїнів-футболістів (відео)
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Акція пройшла на стадіоні у Мюнхені
Американська Національна футбольна ліга проводить виїзне турне Європою. 13 листопада у Мюнхені пройшов матч "Тампа-Бей" — "Сіетл".
Під час перерви зустрічі організатори влаштували акцію підтримки сім’ям воїнів-гравців Української ліги американського футболу. На поле вийшли українські жінки з дітьми, а вболівальники на трибунах їм влаштували овації.
На Новий рік NFL Network випустить документальний фільм про українських гравців в американський футбол, які пішли на війну, повідомляє "Трибуна".
Раніше ми писали, що вороги вбили двох гравців у американський футбол.
Нагадаємо, влітку під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув футболіст, який раніше виступав за "Вінницьких Вовків" та "Київських Патріотів".
А потім під Бахмутом загинув ще один гравець "Київських патріотів".