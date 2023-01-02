Роналду залишив лазівку у контракті з "Аль-Насром", щоб повернутися до Європи

Португалець ще може запалювати в Європі

Зірка збірної Португалії Кріштіану Роналду, який нещодавно приголомшив футбольний світ своїм переходом до "Аль-Насру" із Саудівської Аравії, все ще може повернутися до еліти європейського футболу — Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє Marca. За інформацією джерела, 37-річний португалець може перейти на правах оренди до англійського "Ньюкаслу", якщо Сороки (прізвисько команди) опиняться в топ-4 за підсумками сезону в Англійській прем’єр-лізі.

Річ у тому, що "Ньюкаслом" володіє Державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії, тому цей трансфер можна здійснити без проблем. Таким чином, Роналду в наступному сезоні може повернутися до Ліги чемпіонів, але тільки за успіху "Ньюкасла", який наразі йде третім у турнірній таблиці АПЛ. До речі, Роналду належить рекорд за кількістю забитих м’ячів у Лізі чемпіонів – 140, його найближчий переслідувач Ліонель Мессі має 129 голів.

Нагадаємо, Кріштіану вже вилетів до Саудівської Аравії, де 3 січня відбудеться його помпезна презентація. За інформацією ЗМІ, Роналду отримав неймовірну владу у новому клубі.