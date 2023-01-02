Роналду матиме безпрецедентні права в новому клубі

Португалець матиме практично безмежну владу у новій команді

Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду після підписання контракту з "Аль-Насром" із Саудівської Аравії фактично стане босом команди.

Про це повідомляє CBS Sports. За даними джерела, КріРо отримає безмежну владу у новому клубі.

Джерело зазначає, що Роналду зможе навіть міняти тренерів у команді, якщо захоче. На цей час "Аль-Насром" керує Руді Гарсія, який раніше тренував "Ліон" та "Марсель". Дехто навіть стверджує, що "Аль-Наср" по суті стане "ФК Кріштіану".

Нагадаємо Кріштіану підписав контракт із близькосхідним клубом до червня 2025 року. Зарплата португальця у близькосхідній команді становитиме неймовірні 200 млн євро за сезон, що є рекордними грошима у футболі. CR7 також має зіграти свою роль у заявці Саудівської Аравії на ЧС-2030. До речі, на цей мундіаль претендує і рідна для Роналду Португалія, яка подала спільну заявку з Іспанією та Україною.

Нагадаємо, Роналду вже найближчим часом може зустрітися на полі з Ліонелем Мессі. Раніше повідомлялося, що Кріштіану отримав дорогий подарунок від нареченої на Різдво.