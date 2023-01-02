Не пройшли перевірку на вік: збірна Камеруну залишилася без футболістів перед відбором на Кубок націй

Два десятки гравців підробили собі вік

Понад 20 футболістів юнацької збірної Камеруну не змогли пройти МРТ-тести, необхідні для встановлення віку, напередодні старту кваліфікації Кубка африканських націй для гравців не старших 17 років. Раніше збірна Камеруну обіграла Бразилію на ЧС-2022.

"Камерунська федерація футболу інформує громадськість про те, що напередодні підготовки до турніру UNIFFAC Limbe 2023, який є кваліфікацією до наступного Кубка африканських націй U-17, 21 гравець із 30, які перебувають у складі команди, не пройшов перевірку на МРТ-тест.

Ці футболісти було негайно виведені зі складу команди. Пошуки гравців для їхньої заміни вже ведуться. Це суворі вказівки президента федерації, спрямовані на те, щоб покласти край фальсифікації свідоцтв про народження, які в минулому заплямували імідж камерунського футболу", — йдеться у заяві федерації.

Нагадаємо, що на ЧС-2022 президент Федерації футболу Камеруну Самюель Ето’О накинувся на чоловіка, який його знімав. Спочатку його стримали, але потім камерунець вдарив чоловіка ногою в голову.