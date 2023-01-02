Зустрічали Новий рік із жінками: в Ірані заарештували футболістів

Гравців забрали до поліції зі змішаної вечірки

Декілька іранських футболістів було заарештовано в Тегерані під час новорічної вечірки. Вони зустрічали Новий рік разом із жінками та випивали алкогольні напої. До речі, нещодавно іранського футболіста засудили до найвищої міри покарання.

"Футболісти, а також колишні гравці одного з головних футбольних клубів Тегерана були заарештовані ввечері в суботу на змішаній вечірці в місті Демавенд", — повідомляє інформаційне агентство RMC Sport, не уточнивши імен футболістів та назв їх клубів.

Згідно з іранським законодавством, вживання та продаж алкоголю заборонено. Також не вітаються змішані вечірки.

Раніше на ЧС-2022 збірна США змінила прапор Ірану у своїх соціальних мережах. Американці пояснили це рішення підтримкою жінок в Ірані, які виборюють базові права людини.

Ми також розповідали про іранського футболіста, який зобразив процедуру повішення під час святкування голу. Жест був протестом проти страт, проведених іранським урядом після недавніх масових протестів, під час яких жителі вимагали більшої свободи та громадянських прав.