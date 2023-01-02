Встречали Новый год с женщинами: в Иране арестовали футболистов

Игроков забрали в полицию со смешанной вечеринки

Несколько иранских футболистов были арестованы в Тегеране во время новогодней вечеринки. Они встречали Новый год вместе с женщинами и выпивали алкогольные напитки. Кстати, недавно иранского футболиста приговорили к высшей мере наказания.

"Футболисты, а также бывшие игроки одного из главных футбольных клубов Тегерана были арестованы вечером в субботу на смешанной вечеринке в городе Демавенд", — сообщает информационное агентство RMC Sport, не уточнив имен футболистов и названий их клубов.

Согласно иранскому законодательству, употребление и продажа алкоголя запрещены. Также не приветствуются смешанные вечеринки.

Ранее на ЧМ-2022 сборная США изменила флаг Ирана в своих соцсетях. Американцы объяснили это решение поддержкой женщин в Иране, борющихся за базовые права человека.

Мы также рассказывали об иранском футболисте, который изобразил процедуру повешения во время празднования гола. Жест был протестом против казней, проведенных иранским правительством после недавних массовых протестов, в ходе которых жители требовали большей свободы и гражданских прав.