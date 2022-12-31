"Находится в своем мире": 100-летняя мама Пеле до сих пор не знает о смерти сына

Легенда футбола умер на 83-м году жизни

Селеста Арантес, мама легендарного бразильского футболиста Пеле, сердце которого перестало биться 29 декабря, еще не знает о смерти сына.

Об этом рассказала сестра трехкратного чемпиона мира по футболу Мария Люсия ду Насименто, передает Mirror. Из-за глубокой старости Селеста, которой в ноябре исполнилось 100 лет, не понимает, что произошло.

"Мы разговариваем, но она не знает о ситуации. Она в своем собственном мире. Она открывает глаза всякий раз, когда я упоминаю его имя и говорю: "Мы должны помолиться за него". Но на самом деле мама не осознает, что именно я имею в виду", — заявила Мария Люсия.

Напомним, последние месяцы жизни Пеле боролся с онкологией. Он прошел курс химиотерапии, но организм постепенно перестал реагировать на нее. Последний месяц жизни бразилец провел в больнице. Смерть легенды футбола наступила вследствие множественного отказа органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки. Прощание с бывшим футболистом "Сантоса" и сборной Бразилии начнется 2 января и будет проходить один день.